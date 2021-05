TRANSPORTMINISTEREN:

Tirsdag 4. maj 2021 kl: 15:40

mellem det sted, hvor godset læsses, og den nærmeste egnede indladningsbanegård, for så vidt angår den indledende strækning

mellem den nærmeste egnede udladningsbanegård, og det sted, hvor godset losses, for så vidt angår den afsluttende strækning

inden for en radius på 150 km i lige linje fra laste- eller lossehavnen

En transportvirksomhed kan udføre op til tre cabotagekørsler inden for syv dage eller én cabotagekørsel i landet inden for tre dage, hvis de kører ind i landet uden last

En udenlandsk transportvirksomhed efter endt cabotagekørsel i Danmark skal vente fire dage før køretøjet igen må udføre cabotagekørsel i Danmark igen

Lavere krav til egenkapital for varebilsvirksomheder

eller:Når udenlandske virksomheder fra 21. februar 2022 skal leve op til cabotagereglerne på vejdelen af en kombineret transport i Danmark vil det betyde at:Transportministeren har herudover besluttet, at transportvirksomheder, der søger om fællesskabstilladelse til at udføre international godskørsel i varebil med en totalvægt mellem 2.500 - 3.500 kg, skal dokumentere et lavere egenkapitalkrav end virksomheder, hvis flåde består af blandede køretøjer - det vil sige køretøjer mellem 2.500 og 3.500 kg og køretøjer over 3.500 kg.Egenkapitalkravet til virksomheder, der ansøger om national varebilstilladelse vil som følge heraf blive ensrettet således egenkapitalkravet er ens uanset om der udføres national eller international godskørsel i varebil.- Varebilsvirksomheder er typisk mindre virksomheder, og det vil derfor være en økonomisk byrde for disse virksomheder at leve op til det høje egenkapitalkrav. Derfor giver det god mening at anvende det lave, siger transportministeren.De internationale varebilsregler, herunder kravet til egenkapital, træder i kraft 21. maj 2022.Vejpakken blev vedtaget i EU 9. juli 2020. Vejpakken indebærer blandt andet styrkede rammevilkår for vejtransporterhvervet.