Transportvirksomhed i Hvidovre får nyt moderselskab

Tirsdag 4. maj 2021 kl: 17:00

Af: Redaktionen I regnskabsåret, der sluttede 30. april 2020, havde Neptun Transport A/S en omsætning på omkring 175 millioner kroner og et overskud på 9 millioner kroner.- Jeg er glad for at byde en anden velkendt og velrenommeret dansk speditør velkommen til NTG. Købet af Neptun udvider vores kapaciteter i Østeuropa og Mellemøsten, og det tilføjer værdifuld ekspertise inden for transport af farmaceutiske og bioteknologiske varer. Jeg ser frem til at videreudvikle Neptun sammen med to af de stiftende og administrerende direktører, der vil forblive fuldt involveret i forretningen og den fremtidige værdiskabelse af virksomheden og resten af ​​Neptun-teamet, siger Jesper Petersen, der er administrerende direktør for Road & Logistics division hos NTG.Efter afslutningen af ​​transaktionen fortsætter Neptun som et selvstændigt datterselskab af NTG i overensstemmelse med principperne i NTG's partnerskabsmodel. Peter Svendsen og Jakob Pedersen, der etablerede Neptun Transport A/S og er administrerende direktører i virksomheden, fortsætter som administrerende direktører, hver med et bevaret indirekte ejerskab på 12,5 procent.Aftalen blev indgået 3. maj og ventes endeligt afsluttet i første halvår med forbehold af godkendelse fra de relevante konkurrencemyndigheder.