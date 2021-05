18-årig kvinde dræbt efter færdselsulykke i Vojens

Tirsdag 4. maj 2021 kl: 12:49

Af: Redaktionen Politiet i Syd- og Sønderjyllands oplyser, at den kvæstede kvinde i første omgang blev transporteret til Aabenraa Sygehus med ambulance, men at hun efterfølgende blev overført til Aarhus Universitetshospital i Skejby.Politiet oplyser, at begge kvinder er fra Haderslevs opland, at at de pårørende blevet underrettet.Politiet oplyser også, at føreren af lastbilen slap uskadt fra ulykken, men at han var chokeret efter ulykken.Politiet gik i samarbejde med en bilinspektør umiddelbart i gang med at undersøge årsagen til ulykken.