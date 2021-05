Sjællandsk busoperatør skal drive lokalbus-ruter i Jylland med strøm

Tirsdag 4. maj 2021 kl: 12:38

Af: Redaktionen Lokalbus A/S opererer en række bybus og regionalbusruter på Sjælland. Og fra efteråret 2021 tager selskabet et skridt vest på for at drive ni busser på bybus- og lokale ruter i Odder kommune - og fra juni næste år yderligere tre bybusser i Skanderborg kommune. Alle tolv busser er elektriske MAN Lion City E-busser. Ud over de elektriske busser i Midttrafiks udbud 57 har Lokalbus A/S også vunder et andet udbud under Midttrafik. Det er udbud 56, som omfatter dieseldrevne regionalbusser på strækningen Aarhus-Silkeborg-Herning-Ringkøbing, som med stor sandsynlighed skal have HVO-biodisel i tankene i stedet for fossil dieselolie. Dertil kommer, at Lokalbus A/S også har vundet kørsel i Randers.Interesserede kan læse hele artiklen i Magasinet Bus 4 - 2021, som frit kan hentes