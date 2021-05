Det er en lavthængende frugt, der er værd at plukke

FYNSK BUSVOGNMAND OM HVO-DIESELDRIFT PÅ LANGELAND:

Tirsdag 4. maj 2021 kl: 12:38

Af: Redaktionen Når det gælder om at byde på kørsel, som kommuner og trafikselskaber sender i udbud, peger John Bergholdt på, at virksomheden har en stabil, pålidelig og tilstrækkelig stor medarbejderstab, som gør Bergholdt.dk i stand til at komme med det gode tilbud og efterfølgende leve op til aftalerne.







Og når det gælder de chauffører, der i dag kører på ruterne på Langeland for den nuværende operatør, får de tilbuddet om at blive ansat hos Bergholdt.dk - men det bliver nogle af selskabets nuværende busser, de kommer til at køre på de langelandske veje.





Interesserede kan læse hele artiklen i Magasinet Bus 4 - 2021, som frit kan hentes her:



Interesserede kan læse hele artiklen i Magasinet Bus 4 - 2021, som frit kan hentes

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.