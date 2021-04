Vogntoget er optimeret til korn- og fodertransport

Torsdag 29. april 2021 kl: 11:26

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Årsagen til, at vognmand Thomas Krogh Andersen valgte at lukke en øst-svensker ind i folden af vestsvenske lastbiler, skyldes chauffør Brian Eriksen, som ønskede sig en Scania - som ha så har fået lov til at få opbygget stort set, som han ville have den.Thomas Krogh Andersens ti lastbiler beskæftiger sig primært med transport af korn- og foderstoffer, gylle, sand og grus med mere. Den nye Scania har typebetegnelsen R 540 B6x2*4 - altså en forvogn med styrbar bagaksel, og den er skræddersyet til kørsel med korn- og foderstoffer. Den er opbygget med fokus på lav egenvægt, lav totalhøjde, lavt brændstofforbrug og lave driftsomkostninger.Vogntogsvægt tom: 18.760 kg takket være blandt andet alu-fælge hele vejen rundt, alu-lad, seks-cylindret motor og luftaffjedringTotalhøjde: 3,53 meter med normalt sovekabineførerhus for at kunne komme ind i kundernes lader, under siloer mm (en tilsvarende Volvo er 3,65 meter, fortæller vognmanden)Drivline med seks-cylindret motor på 540 hk, retarder samt enkeltreduceret bagtøjMed bilen følger en serviceaftale Drivline+ i otte år/max. 1,2 millioner kilometer med udvidet drivlinedækning.Forvogn og den komplette påhængsvogn inklusiv tre-vejs tip og montering af EcoTop rullepresenninger er udført af Schmidt Tip ApS i Løgumkloster, mens vogntoget er malet hos Mosegaards Autolakering, plysset og polstret i førerhuset af FIX Autopolstring i Hedensted samt klargjort til levering af Stiholt i Aalborg.