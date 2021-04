Transportorganisation melder om succes med lyserøde lastbiler med trafiksikkert budskab

Onsdag 28. april 2021 kl: 13:59

Af: Redaktionen - Der har været utrolig mange positive tilbagemeldinger på vores kampagne ”Bliv væk fra lastbilens højre fordæk” - både fra vognmænd, ansatte og folk, som ikke kommer fra transportbranchen, siger Malene Vitus, der er projektleder på ITD’s trafiksikkerhedskampagner.- Og det var jo det, vi gerne ville opnå. Dels at branchen taler om trafiksikkerhed, selvom det utvivlsomt er et emne, de tænker på hver gang, de sætter sig ind bag rattet i lastbilen, og dels at cyklister eller bilister ser budskabet på en lastbil og får stof til eftertanke. I bund og grund handler det jo om, at vi skal hjælpe hinanden i trafikken.Malene Vitus siger videre, at ITD’s trafiksikkerhedsarbejde ikke slutter, selvom den aktuelle kampagne køres i depot.- ITD’s medlemmer kører rundt i hele landet og holder Danmark kørende. Vi udnyttede de kørende talerør, som lastbiler er, så det livsvigtige budskab kom ud til flere trafikanter. Hvis de pink lastbiler kørte længere tid, ville det ikke være opsigtsvækkende at se en af lastbilerne. Det vil blive hverdagskost, så derfor slutter kampagnen nu, så vi kan gå i gang med at arbejde på vores andre trafiksikkerhedskampagner, påpeger Malene Vitus.

Foruden trafiksikkerhedskampagnen ”Bliv væk fra lastbilens højre fordæk”, har ITD også trafiksikkerhedskampagnerne ”Hovedet med i trafikken”, hvor målgruppen er elever i 8. klasse, og ”Lastbilkaravanen”, som henvender sig til de mindste elever i skolen. I den forbindelse uddelte ITD i november sidste år 55.000 grønne refleksveste til alle elever i 2. klasse i de danske folkeskoler, og der er planer om at gentage succesen.













En lang række medlemmer af ITD bakkede den seneste kampagne op og stillede trailere til rådighed for det vigtige budskab:

Alex Andersen Ølund A/S

DSV Road A/S

Fogtmann Logistik A/S

FREJA Transport & Logistics A/S

Frode Laursen A/S

H. Daugaard A/S

H.T. Transport & Spedition A/S

Hans Juel Jensen ApS. Vognmand og Entreprenør

Henrik Skov Christensen ApS

JH Transport & Logistics A/S

Jørgen Jensen Distribution A/S

L.M. Transport, Ans A/S

Ole Larsen Transport A/S

P. Fournaise A/S

Poul Schou A/S

Skive Køletransport A/S

Snave Vognmandsforretning ApS

Stokholm Transport A/S

Tor Udlejning

