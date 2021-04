Byggevirksomhed får fransk forvogn med kran

Onsdag 28. april 2021 kl: 12:07

Af: Redaktionen Den nye tre-akslede forvogn udstyret med løft- og drejbar bogieaksel. Vognsen & Co A/S valgte i første omgang et fast lad med en HMF 2820 K5 kran bag ved førerhuset. Siden tilkøbte de en FJ 700 K4 fly jib, hvilket giver kranen en samlet hydraulisk rækkevidde på godt 25 meter. Det betyder, at firmaet med lastbilen kan klare mange forskellige opgaver.Bilen er opbygget med 5,7 meter lad. Dertil WBG træk til anhænger.









Luftaffjedret førerkabine

Luftaffjedret Komfort førerstol

ACC Fart pilot

Regnsensor

Roadpad

Køleskab under køje

8 stk LED arbejdslys

3 stk. LED arbejdslys på kran og Jib

Blitz blink

3 værktøjskasser på chassis

Ladopbygning og montering af kran er foretaget af Bilstrup Karosseri, Stoholm. Montering af Fly Jib og indkøring af kran har HMF Galten stået for.





Alt tilslutning af lys og kran samt diverse ekstra strømopgaver og klargøring, er foretaget på opbygningsværkstedet hos Volvo Truck Center i Viborg.





Lars Herslund, Volvo Truck Center Viborg, har stået for salg og levering.











