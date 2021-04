Bulgarsk lastbilschauffør snakkede i mobiltelefon - og fik stor bøde for det og meget andet

Fredag 23. april 2021 kl: 11:49

Af: Redaktionen Tungvognscenter Syd oplyser, at den bulgarske lastbilschauffør blev standset på motorvej Rute 15 ved Låsby vest for Aarhus, da han talte i mobiltelefon, mens han kørte. En teknisk undersøgelse af lastbilen viste efterfølgende, at lastbilens takograf var blevet manipuleret. Manipulationen betød, at takografen ville kunne registrere hvil, selvom lastbilen kørte.

På den baggrund stod chaufføren til en bøde på 157.500 kroner. Chaufføren, som også var direktør i det bulgarske selskab, der rådede over bilen, erkendte sigtelserne, men kunne ikke fremskaffe de 157.500 kroner, så politiet tilbageholdt lastbilen.





Sagen skal efterfølgende for retten i Horsens, da domstolen skal afgøre, om chaufføren også skal have en ubetinget frakendelse af førerretten.





