Dansk transportkoncern åbner kører containere med 1.100 kilometer med tog til

Onsdag 21. april 2021 kl: 20:41

Af: Jesper Christensen Med togforbindelsen vil Maersk tilbyde en stabil og pålidelig godstransport til en industri, der er afhængig af, at just in time-transporter er transporter til aftalt tid, så forsyningskæderne ikke bliver brudt med forsinket produktion til følge.









Maersk India's første afgang på den nye forbindelse var 18. april, hvor den danske ambassadør i India, Freddy Svane, sendte toget af sted ud på den omkring 1.100 kilometer banestrækning mellem Gurugram og Pipavav.









Hver togafgang vil have plads til, hvad der svarer til 180 20-fods containere.









Forbindelsen, der har fået navnet "Automotive Express", bliver kørt af den indiske baneoperatør Gateway Rail Freight Ltd.





