- Der er mange danske grønne fingeraftryk på aftalen

KLIMAMINISTER OM EU-ENIGHED:

Onsdag 21. april 2021 kl: 19:00

Af: Redaktionen EU har som mål at være CO2-neutral i 2050 og derefter at opsamle mere og mere af den CO2, som allerede er sendt ud i atmosfæren.- EU’s første klimalov er et historisk grønt tigerspring for Europa. Den kommer på et rigtig godt tidspunkt lige op til Biden's klimatopmøde, og fasttømrer endnu engang EU’s globale lederskab på klimaområdet, siger Dan Jørgensen, der peger på at verdens største udledere af CO2 mødes i de kommende dage med fokus på at løfte det globale ambitionsniveau.- EU’s høje ambitionsniveau vil være med til at lægge massivt pres på store udledere som Kina, Indien og Brasilien, siger Dan Jørgensen, der tidligere var danske medlem af EU-Parlamentet valgt af Socialdemokratiet.Dan Jørgensen peger på, at Danmark i høj grad har medvirket til at sikre den nye aftale.- Vi har vedvarende lagt pres på for mere ambitiøse og juridisk bindende mål på europæisk plan. Vi er ambitiøse i Danmark, men det er i EU, vi virkelig kan flytte noget. Med opjusteringen af EU’s 2030 klimamål på mindst 55 procent må man sige, at det lykkedes, selv om vi gerne havde set et højere mål, siger han og fortsætter:- Der er mange danske grønne fingeraftryk på aftalen, som vi kan være stolte af. Blandt andet er der fastlagt en god proces for 2040-målet og den danske model med klimapartnerskaber bliver nu kopieret på EU-niveau. Det er også vigtigt, at der oprettes et rådgivende videnskabeligt organ, der - som vi i Danmark kender det fra Klimarådet - blandt andet skal vurdere, om der er overensstemmelse mellem EU’s mål og klimahandling.