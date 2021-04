Polsk lastbil kørte med manipuleret takograf

Onsdag 14. april 2021 kl: 15:06

Af: Redaktionen Forholdet betyder, at der bevidst er forsøgt at snyde med køre- og hviletidsreglerne. Derfor kan den polske vognmand og lastbilens chauffør se frem til en samlet bøde på 225.000 kroner. Både den polske chauffør og vognmanden har erkendt overtrædelserne. Lastbilen blev tilbageholdt af politiet, og vil først blive frigivet, når det samlede bødebeløb er betalt.En domstol skal senere afgøre, om chaufføren også skal have en ubetinget frakendelse af sin førerret.