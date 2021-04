Nye regler bliver brudt

Mandag 12. april 2021 kl: 10:05

Af: Redaktionen Her er politiets Tungvognscenter Nord i Skjern, hvor last- og varebiler også blev kontrolleret som en del af den målrettede indsats i uge 14. (Foto: Politiet)Fredag 1. januar 2021 kom der nye regler på transportområdet, som betyder, at hovedparten af de udenlandske vognmænd blandt andet skal indberette cabotagetransporter i registeret for udenlandske transportydelser.





I de første tre måneder af året har der været en vejledningsperiode, så vognmænd og speditører har haft mulighed for at sætte sig ind i de nye regler. Vejledningsperioden udløb torsdag 1. april, og politiets Tungvogncenter Nord foretog på den baggrund en målrettet kontrol af vare- og lastbiler i Aarhus, Herning, Skjern og Tarm fra mandag 5. april til torsdag 8. april.





- Vi kontrollerede i alt 155 last- og varebiler, og kontrollen havde fokus på cabotage-transporter og kontrol af lønvilkår, siger politikommissær Claus Kjær-Pedersen, der er leder af Tungvognscenter Nord, der hører hjemme under Nordjyllands Politi.







Otte tilfælde af manglende registrering

Efter en vejledningsperioden på tre måneder viste, at ikke alle fulgte de nye regler.





- Kontrollerne resulterede i flere overtrædelser af cabotage-reglerne og otte tilfælde, hvor den udenlandske vognmand ikke havde foretaget indberetning af cabotage-transporterne til registeret, oplyser Claus Kjær-Pedersen.





Flere blev sigtet for generelle overtrædelser

Som en del af den forgangne uges kontroller satte politiet meget tidligt tirsdag morgen en prop i udkørslen fra rasteplads Søby Øst ved Herning. Alle lastbiler på pladsen blev kontrolleret, og det resulterede i flere sigtelser - eksempelvis for afholdelse af regulært ugehvil i lastbilen.







Derudover var der en del overtrædelser af køre-/hviletidsbestemmelserne og 20 tilfælde, hvor chauffører systematisk havde kørt uden at sætte deres førerkort i lastbilens takograf.









Tungvognscenter Nord dækker Nordjyllands, Østjyllands og Midt- og Vestjyllands politikredse og foretager derfor kontroller i alle kommuner i de nævnte kredse.













© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.