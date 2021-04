Vognmand vil køre frem for at vedligeholde og reparere

Mandag 12. april 2021 kl: 09:18

Af: Redaktionen Rene Jensen bliver fast mand på den nye Scania R 540, der har en tripple bogie med træk på de to forreste aksler med langs- og tværgående differentialespærrer, mens den bagerste aksel er tvangsstyret og hævbar, hvilket forbedrer manøvreevnen under snævre forhold. Den nye lastbiler er til forskel fra kompagnonen Søren Bæhrenz' næsten tilsvarende Scania R 500 udrustet et førerhus med hvilekabine i stedet for et førerhus med sovekabine.- Selv om det kun er en hvilekabine, kan man faktisk godt overnatte i bilen. Der er ikke helt så meget plads som i en rigtig sovekabine, men hvis man er træt nok, går det fint med at sove i bilen. Jeg har prøvet, siger han.De ca. 30 cm, som førerhuset på den nye bil er kortere, er blevet brugt på en kortere akselafstand. Det gør bilen mere smidig og nemmere at komme ind med, når pladsen er trang. Og det kan der være god brug for ved meget af den lokale containerkørsel, som SB Transport har meget af.- Vi kører med alt, hvad der kan transporteres i containere - fra flis, muld og haveaffald til skærver, grus og sand. Desuden udlejer vi containere og udfører kranopgaver, så vores biler skal være fleksible, siger René Hemdrup Jensen.Den nye R 540 er udrustet med en seks cylinret rækkemotor på 540 hk med et maksimalt drejningsmoment på 2.700 Nm, en 14-trins gearkasse med Opticruise og integreret retarder. Bilen er opbygget med et Sawo SR22SL kroghejs, malet af Nordjysk Autolakering i Sæby samt plysset i førerhuset af Fix Autopolstring i Hedensted. Og så er den udstyret med VBG-træktøj til kørsel med både kærre og overføringspåhængsvogn. Desuden har SB Transport tegnet en otte-årig vedligeholdelsesaftale med udvidet drivlinedækning hos Stiholt i Aalborg, for som René Hemdrup Jensen siger:







- Vi skal ikke bruge vores tid på at servicere og reparere bilerne i tide og utide. Vi skal køre.









