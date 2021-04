Transportselskab i Hobro er taget under konkursbehandling

Onsdag 7. april 2021 kl: 11:46

Af: Jesper Christensen

Ifølge Statstidende drejer det sig om holding-selskabet Sj Hobro Holding ApS - CVR-nr: 35379649 - der havde adresse på Balders Vej i Hobro. Selskabet var ejet af Søren Hovgaard Jakobsen, der etablerede det i juni 2013.









Sj Hobro Holding ApS - CVR-nr: 35379649 - var moderselskab for følgende selskaber, der også er taget under konkursbehandling:

Sj Rental ApS - CVR-nr: 34079579 - 45 godskørselstilladelser

Jvf ApS - CVR-nr: 37848026 - 3 godskørselstilladelser

Sjt Equipment ApS - CVR-nr: 39502348 - 1 godskørselstilladelser

Sj Logistik A/S - CVR-nr: 39616319

DK-DS ApS - CVR-nr: 39612739 - 1 godskørselstilladelser

Dk-Driver ApS - CVR-n.: 39872994





Advokat Per Buttenschøn, der har adresse på Hack Kampmanns Plads i Aarhus, er udpeget som kurator. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest tre uger efter denne bekendtgørelse.









Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden fire uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 31. marts 2021.









Vi har her på transportnyhederne.dk forsøgt at få en kommentar fra Søren Hovgaard Jakobsen, men hans besked i telefonen var: Jeg har ingen kommentarer.

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.