Vognmand giver transporterne en overførsel

Tirsdag 6. april 2021 kl: 11:28

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Den nye overførselsanhænger er bygget op over et chassis med længdevanger opsvejst i I-profil med vridningsstabiliserede forstærkningsplader i bagenden og ved tip-stemplet. To trediedele af anhængerens længde er opbygget med en tre-vejs tiprammeBagenden, der kan justeres til containere i længder af 6.000 mm til 6.500 mm, er leveret med en udtrækbar kofanger.Anhængeren, der er monteret med tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser, er leveret af Anders Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.Vognmand Flemming Thisgaard har beskæftiger sig blandt andet med kurerkørsel, distributionskørsel, maskintransport, køle/temperatur følsom transport og kørsel af teknisk udstyr, samt udlejning og kørsel med container og kran.