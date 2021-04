Grænsebyen Padborg får en tankstation med flydende gas

Onsdag 31. marts 2021 kl: 18:02

Af: Redaktionen Det er selskabet KC LNG, der skal leverer anlægget, som forventes at stå klar i slutningen af året på Q8's IDS-anlæg i Padborg, hvor over 7.000 lastbiler dagligt passerer igennem.- Hos Q8 har vi ét klart mål med projektet. Vi vil hjælpe vores kunder med at starte en bæredygtig omstilling af deres transporter. Vi ser en stigende efterspørgsel på bæredygtige løsninger inden for den tunge godstransport, og flere virksomheder stiller krav om, at deres gods fragtes med mere bæredygtige energikilder som for eksempel gas, siger Gert Thomasen, der er Head of Fleet & IDS hos Q8 Danmark.Han peger på, at LNG og flydende gas generelt er et relevant alternativ for den tunge transport, som ikke bare kan omlægges til el i morgen.- Vores kunder sidder ikke og venter, de vil have konkrete løsninger, siger han.Q8's LNG-tank i Padborg bliver den første i Danmark, hvor lastbiler med LNG-gasanlæg kan tanke energi. Q8 har valgt at være first-mover og sigter efter at gøre det nemmere for de nordeuropæiske lastbilfirmaer at investere i renere teknologi. LNG er i dag udbredt i eksempelvis Tyskland og godt på vej til at blive det i Sverige. Sammenlignet med diesel udleder LNG-lastbiler op til 22 procent mindre CO2 og udleder langt færre skadelige partikler.- Verden er nødt til at bevæge sig væk fra diesel og lignende forurenende brændstoffer - og dette tiltag er en betydelig milepæl på vejen. Et af vores mål er at nedbryde barriererne, som lige nu hindrer brugen af renere brændstof til lastbiler. Nu tackler vi en af de helt store, nemlig den manglende tilgængelighed, siger Frej Olsen, der er Head of Group LNG, KC LNG.

Hurtig genoptankning for alle lastbiler

Anlægget i Padborg bliver fuldautomatisk og kræver intet personale - chaufføren kan selv fylde sin tank på få minutter. Stationen vil kunne imødekomme alle typer af lastbiler. Den tekniske løsning leveres i samarbejde med det hollandske firma LIQAL. KC LNG leverer anlægget som et nøglefærdigt projekt og står dermed for alt fra projektstyring til civilt arbejde og installation. Stationen bliver leveret med et avanceret online overvågningssystem, der maksimerer sikkerhed og brugeroplevelse.





På sigt vil anlægget i Padborg kunne levere flydende biogas (LBG), som er en 100 procent fossilfri energikilde. Hvor overgangen fra diesel til LNG vil kræve nye lastbiler, vil overgangen fra LNG til LBG ikke kræve yderligere investeringer i hverken anlæg eller transportmidler.





En væsentlig fordel ved LBG er, at produktionen af biogas kan aftage rest- og affaldsprodukter fra for eksempel landbruget. På den måde kan man konvertere dele af den tunge transport til et fossilfrit alternativ, samtidigt med, at C02-udledningen reduceres både i transportbranchen og i de industrier, der leverer til biogasproducenterne. Det vil være et yderligere skridt på vejen mod bæredygtig lastbiltransport og bedre luftkvalitet.













Fakta:

LNG består af naturgas, som er kølet ned til -162°C, hvilket omdanner gassen til en væske

Denne proces reducerer naturgassens volumen til 1/600, hvorved det kan bruges som blandt andet brændstof til lastbiler og skibe

Sammenlignet med diesel udleder LNG op til 22 procent mindre CO2

LNG eliminerer svovludledningen, og mængden af skadelige sodpartikler reduceres markant

Flydende biogas, også kaldet LBG (forkortelse af "liquefied biogas"), er kemisk identisk med LNG. Desuden er det 100 procent fossilfrit



LNG-anlægget i Padborg bliver en del af et europæisk netværk, da IDS (International Diesel Service) har yderligere 25 placeringer, hvor der tilbydes LNG.

