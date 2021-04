Flere pakker under 11 kg i samme ordre til samme modtager er omfattet

FÆRDSELSSTYRELSEN OM REGLERNE FOR VAREBILSTILLADELSER:

Onsdag 31. marts 2021 kl: 15:17

Af: Redaktionen Færdselsstyrelsen oplyser, at en virksomhed skal have tilladelse til at køre godskørsel for fremmed regning i varebil, når virksomheden fragter gods med en samlet vægt på mere end 11 kg pr. stykgods.Det betyder, at ifølge Færdselsstyrelsens seneste opdatering, at man som virksomhed er omfattet af kravet om tilladelse, hvis man udfører transport af gods til en kunde/modtager, når fragten sker på baggrund af én bestilling/ordre, uanset at antallet af bestilte varer gør, at ordren pakkes i flere poser/sække/kasser, såfremt godset samlet set vejer over 11 kg.Interesserede kan finde flere informationer og svar på spørgsmål om loven om godstransport med varebiler