Busserne åbner dørene for flere

Onsdag 31. marts 2021 kl: 12:32

Anderledes i skolebusserne



© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen - Det er samme model, som vi kørte med fra maj til december sidste år. En person på alle enkeltsæder og ca halvdelen af ståpladserne, siger Jette Lauridsen, der er afdelingschef for Kunde og Marked i Sydtrafik, som står for den kollektive bustransport i Syd- og Sønderjylland.Udover den øgede kapacitet så kan man igen bruge fordøren til indstigning, men der er stadig lukket for billetsalget i busserne.Sydtrafik peger på, at der i øjeblikket er god plads i busserne. Siden årets start har passagertallet ligget på omkring 35 procent af passagertallet før corona-tiden. Sydtrafik overvåger passagertallene dagligt, og i den lange periode sidste år med 70 procent kapacitet var der kun ganske få afgange, der blev så overfyldte, at det blev nødvendigt at køre forbi de næste passagerer.- Vi oplevede nogle gange sidste år, at kunderne oplevede busserne som overfyldte, når de rent faktisk ikke var det. Det skyldes ofte, at folk vælger at stå op, når de ikke kan få et dobbeltsæde for sig selv, siger Jette Lauridsen og fortsætter:- De mange stående passagerer fylder mere, og det er sværere at holde afstand, når man står op. Vi har sørget for, at man ikke kommer til at sidde ansigt til ansigt med en person, hvis afstanden ikke er stor nok, og man kan godt være tættere på hinanden, når ansigterne er samme vej.I de blå skolebusser gælder den samme grænse på 70 procent af normal kapacitet. Men i skolebusserne er kapaciteten i forvejen udregnet efter, at ingen børn skal stå op i bussen, mens den kører. Derfor kan det heller ikke ske, at et skolebarn bliver efterladt, fordi bussen er for fuld.- Vi har en klar regel om, at børn ikke må forbikøres, men det kan ske for andre passagerer. Vi har begrænsede muligheder for at indsætte ekstra busser i myldretiden, da de stort set alle allerede er i brug, siger Jette Lauridsen.- Hvis man som pendler har mulighed for at være fleksibel i sin mødetid, så håber vi man vil være med til at tage bussen en halv time tidligere/senere, så der bliver plads til alle, siger hun videre.