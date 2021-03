Lastbilerne er nu alle fra samme leverandør

Onsdag 31. marts 2021 kl: 12:06

Af: Redaktionen Jan Riisager er ansvarlig for indkøb af biler, udstyr og værkstedsdrift hos NFIR og derfor hovedansvarlig for virksomhedens vognpark, der består af 27 forvogne og en enkelt trækker og fordelt næsten ligeligt på komprimator-, hejselads- og presenningbiler.Virksomhedens nye Scania P 500 er bygget på driftserfaringerne med en næsten tilsvarende P 450, som Stiholt leverede for et par år siden. Den har opført sig eksemplarisk, men for at have lidt flere muskler til at køre med modulvogntog, blev den nye opgraderet til 500 hk.- Vi kører en del med modulvogntog for Dansk Retursystem mellem Svenstrup og Løsning. Ofte har vi tungt genbrugsglas med, så de 500 hk passer bedre end 450 hk. Samtidig skal den nye P 500 også bruges på ”langtur” helt over til København, så derfor har vi valgt at udruste den med sovekabine. Og endelig har vi valgt det lave P-førerhus, fordi chaufføren uanset kørselsopgave har mange daglige ind- og udstigninger, siger Jan Riisager.I forhold til 450’eren er den nye også opgraderet fra tre til fire aksler. Det øger fleksibiliteten i vognparken, når den også kan bruges til lokal kørsel med tunge affaldscontainere.Den nye lastbil har triplebogie med en styrbar aksel foran trækakslen og tvillingmonteret bogie. Alternativt kunne NFIR have valgt bilen med styrbare bogieaksler både foran og bag en tvillingmonteret trækaksel som 8x2/*6.- Vi har valgt bilen som 8x2/4, fordi den ligger bedre på vejen på de lange ture. Når der er brug for at komme ind på de trange pladser, hvor en styrbar aksel bagest havde været en fordel, er den nye P 500 udrustet med ”Norges-bogie”, hvor vi kan vægtforskyde maksimalt fra den bageste bogieaksel over på trækakslen. Det gør bilen lige så manøvredygtig som en med styrbar bagaksel, og samtidig bevarer vi de gode køreegenskaber på landevejen takket være den længere akselafstand, siger Jan Riisager og fortsætter:- Vi bilder os ind, at der er tænkt på det hele, og vi synes, at det har resulteret den perfekte bil til vores behov.Bilen er malet i Nordjysk Forretnings- og Industrirenovations farver af Nordjysk Autolakering i Sæby. Det er Stiholts lastbilsælger Peter Munkholm, der har solgt den nye lastbil, mens Stiholt i Hjørring har stået for klargøring og levering. Hjørring-afdelingen får desuden ansvar for bilens fremtidige vedligeholdelse i kraft af en otte-årig serviceaftale med udvidet drivlinedækning - en såkaldt Drivline+-aftale.





