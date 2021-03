Østjysk kommune med 22.000 indbyggere har valgt el-busser

Tirsdag 30. marts 2021 kl: 12:53

Fakta om de nye el-busser:

Busserne er MAN Lion City E, der har en batterikapacitet på 480 kW

Busserne skal køre på 90 procent bæredygtigt produceret strøm fra eksempelvis vindmøller, hvilket vil spare Odder Kommune for cirka 200 ton CO2 årligt

Busserne er støjsvage og kører udslipsfrie på gader og veje

På dage med temperaturer under 5 grader bliver busserne opvarmet med oliefyr, der benytter CO2-neutral biodiesel

Busserne er handicapvenlige med lav indstigning og stort flexareal

Kunderne kan oplade telefoner og tablets via USB-stik ved alle sæder

Busserne har 39 faste siddepladser, 3 klapsæder og 34 ståpladser

Af: Redaktionen Med el-busser på ruterne i stedet for de nuværende dieseldrevne busser vil CO2-udslippet fra busdriften i Odder kommune blive skåretned med omkring 200 ton årligt. Udover CO2-besparelsen får den østjyske kommune også mere støjsvage busser til glæde for passagerer og de mennesker, der bor og opholder på de gader og veje, der lægger asfalt til busserne.De nye el-busser, der er af typen MAN Lion City E, er alle busser med lav indstigning og lavt gulv, som gør det nemt at stige på bussen - også for kunder, der bruger rollator, sidder i kørestol eller rejser med barnevogn.- Jeg hilser meget velkommen, at også borgerne i Odder Kommune kommer til at køre i el-busser, så vi også bidrager positivt til den grønne dagsorden. Jeg glæder mig til at byde Lokalbus A/S velkommen, og jeg håber, at borgerne vil tage godt imod de eldrevne busser, siger borgmester i Odder Kommune, Uffe Jensen (V), der glæder sig over, at Odder Kommune med de nye el-busser bidrager til regeringens klimamål om, at CO2-udledningen i 2030 skal være reduceret med 70 procent i forhold til udslippet i 1990.Odder Kommune havde forud for udbuddet vedtaget et budgetloft på 10 millioner kroner til indkøb af el-busser - alternativt ville kommunen få traditionelle diesel-busser. Ønsket var busser, der kunne reducere CO2-udledningen gennem en bæredygtig teknologi. Dette viste sig muligt at opnå med el-busser, da Midttrafik fik et prismæssigt udmærket tilbud fra Lokalbus A/S, der lå et stykke under budgetloftet.- Vi er glade for, at prisudviklingen bevæger sig i en retning, hvor det økonomisk kan være en fordel for kommunerne at skifte til grønnere drivmidler. El-busserne har den fordel, at de er miljøvenlige, støjsvage, og handicapvenlige. Vi glæder os til at byde Odder-borgerne velkommen i de nye busser, siger Midttrafiks bestyrelsesformand Claus Wistoft (V), der er medlem af kommunalbestyrelsen i Syddjurskommune.Med kontrakten bliver Lokalbus A/S, der har hovedsæde i Køge og driver en række ruter på Sjælland, ny operatør i Odder. Kontrakten indeholder ud over nye el-busser, også ISO14001-certificering (miljø på busanlæg), ISO45001-certificeringer (arbejdsmiljø) og faguddannede chauffører.Lokalbus A/S overtager kontrakten 17. oktober 2021 og forventer at kunne indsætte de nye el-busser senest ved udgangen af 2021.- Hos Lokalbus glæder vi os til at komme i gang med opgaven. Vi har stor ekspertise fra lignende kørsel andre steder i Danmark, og vi ser frem til at få leveret de spritnye el-busser fra MAN Truck & Bus til glæde og gavn for os alle - miljøet ikke mindst, siger Lokalbus A/S' direktør John Vestergård.