Hollandsk vognmand og chauffør havde rod i køre- og hviletiderne

Mandag 29. marts 2021 kl: 13:55

Af: Redaktionen Under kontrollen kunne politiet hurtigt afdække, at to af chaufførerne, hvoraf den ene var vognmanden selv, i løbet af natten havde ladet sig transportere som passagerer hos en tredje chauffør på vejen fra Holland til Danmark. Den tredje chauffør var stået af tidligt lørdag morgen i Padborg, hvorefter de to chauffører havde overtaget kørslen. Problemet for de to chauffører i lastbilen var, at de havde afsluttet en hel dags kørsel fredag aften i Holland og derefter været med som passagerer i en lastbil, som de senere overtog for at forsætte med at arbejde om lørdagen.Men når man som chauffør lader sig transportere i en lastbil mellem to arbejdsperioder, så kan det i følge køre- og hviletidsreglerne betegnes som hvil, da man ikke kan afholde hvil i en kørende lastbil.I den aktuelle sag betød det, at de to chauffører ikke havde afholdt noget hvil mellem de to arbejdsdage-Ovennævnte forhold plus en par andre mindre forseelser betød, at den hollandske vognmand måtte betale 115.000,00 kroner i sikkerhedsstillelse, før lastbilen kunne fortsætte. Vel og mærke efter at chaufførerne havde afholdt et lovligt hvil på mindst 9 timer.Den endelige afgørelse om forseelsens omfang og bødestørrelse skal træffes af domstolene på et senere tidspunkt.