Radikale stiller spørgsmål om Færdselsstyrelsens sagsbehandlingstider

Mandag 29. marts 2021 kl: 11:30

Er ministeren indstillet på at iværksætte en dialog med transportbranchen om, hvordander kan sikres en mere smidig sagsbehandling i Færdselsstyrelsen, som kan medvirke tilen større klarhed over de regler, som Færdselsstyrelsen udsteder og administrerer?



Idet Færdselsstyrelsen i flere tilfælde ikke har fulgt op på henvendelser og spørgsmål fra transportbranchen, mener ministeren da, at det er tilfredsstillende for danske vognmænd, at den styrelse der udsteder regler og bekendtgørelser for branchen, ikke svarer på de henvendelser, som branchen sender?



Agter ministeren at iværksætte initiativer, der forhindrer, at danske vognmænd kan bliveforhindret i at udøve deres erhverv som konsekvens af Færdselsstyrelsens lange sagsbehandlingstid af deres ansøgning om godskørselstilladelse?



Mener ministeren, at Færdselsstyrelsens nuværende sagsbehandlingstid for godkendelseaf ansøgninger med alternative landsdækkende overenskomster er tilfredsstillende?



Vil ministeren redegøre for, hvor mange ansøgninger der har været om godskørselstilladelse eller fornyelse af godskørselstilladelser siden den 1. januar 2021 med henholdsvis en 3F-overenskomst og uden 3F-overenskomst? Og vil ministeren i den forbindelse redegøre for ansøgninger om godkendelse af selve overenskomsten for alternative landsdækkende overenskomster, og redegøre for den gennemsnitlige sagsbehandlingstid foransøgninger med 3F-overenskomst henholdsvis ansøgninger uden 3F-overenskomst?

Af: Jesper Christensen Spørgsmålene, der er stillet af Rasmus Helveg Petersen fra Radikale, lyder: