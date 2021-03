S-Regeringen vil give rabat for hurtig betaling

Af: Redaktionen Ifølge forslaget fra transportministeren vil den normale afgift på 2.040 kroner blive på 1.530 kroner, hvis man betaler inden for 6 til 24 dage fra udstedelsen, og 1.020 kroner, hvis afgiften betales inden for 5 dage fra udstedelsen.En status-rapport fra september sidste år med opgørelser over udstedte parkeringsafgifter viste, at størstedelen af de udstedte afgifter på rastepladser langs motorvejsnettet udstedes til udenlandske køretøjer. Rapporten fra Færdselsstyrelsen viste også, at det kun er ca. 17 procent af de pålagte parkeringsafgift til udenlandske busser eller lastbiler, der bliver betalt.Færdselsstyrelsen har efterfølgende indgået en aftale med et privat firma om, at dette firma skal hjælpe med at få udenlandske firma, der har haft deres lastbiler elle busser holdende på den forkerte siden af reglerne, til at betale de pålagte afgifter.