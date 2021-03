Dansk Folkeparti foreslår at give bøderne til speditøren

OM P-BØDER TIL UDENLANDSKE LASTBILCHAUFFØRER:

Fredag 26. marts 2021 kl: 13:58

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Hans Kristian Skibby har spurgt transportminister Benny Engelbrecht, om han vil støtte Dansk Folkeparti i, atloven bør ændres, så det er muligt for myndighederne at udskrive p-afgifter til ejeren af en dansk registreret sættevogn i stedet for den udenlandske chauffør, hvis han parkerer ulovligt.Hans Kristian Skibby vil på den måde stoppe skævvridningen, hvor danske chauffører og vognmænd betaler deres p-afgifter, mens udenlandske undlader at betale - og på sigt slipper helt.Transportminister Benny Engelbrecht har spurgt Færdselsstyrelsen om den manglende lovhjemmel, og Færdselsstyrelsen har oplyst at parkeringsafgiften i henhold til færdselsloven påhviler den, der har foretaget den uretmæssige standsning eller parkering. Betales afgiften ikke inden den fastsatte frist, hæfter tillige ejeren (brugeren) for betalingen, medmindre det godtgøres, at føreren uberettiget var i besiddelse af køretøjet.- Jeg mener ikke, at speditører skal pålægges en økonomisk byrde for nogle ulovlige forhold, som en vognmand har begået. Med spørgerens forslag vil der være tale om at indføre et slags objektivt ansvar på speditøren, uden at speditøren behøver at have begået noget retsstridigt eller i øvrigt kritisabelt, siger Benny Engelbrecht, som fremhæver, at han er enig med Hans Kristian Skibby i, at det ikke er fair over for de virksomheder, der rent faktisk betaler, at udenlandsk registrerede lastbiler kan krydse grænse og efterlade ubetalte p-afgifter.Benny Engelbrecht har en forventning om, at det britiske selskab Euro Parking Collection (EPC), som Færdselsstyrelsen har indgået et samarbejde med om blandt andet indhente kontaktoplysninger og sætte gang en opkrævningsprocedure mod udenlandske vognmænd med ubetalte parkeringsafgifter, løser opgaven.- Skulle det mod forventning ikke lykkes for EPC at opkræve en afgift, så oversender Færdselsstyrelsen sagen til Gældsstyrelsen, derstår for den videre inddrivelse, siger Benny Engelbrecht, der peger på, at EPC har haft opgaven i kort tid, og at det er derfor for tidligt at dragedefinitive konklusioner om arbejdets succes.- Jeg har bedt Færdselsstyrelsen om løbende at holde mig orienteret om, hvordan det går med at få parkeringsafgifterne betalt, lyder det fra transportministeren.