Fyns vognmand kører kølige varer med ny tre-akslet køletrailer

Fredag 26. marts 2021 kl: 09:51

Af: Redaktionen Den nye køletrailer er bygget op over et letvægtchassis med længdevanger opsvejst i I-profil, og med stærke tværvanger og forstærkninger. I venstre side er der monteret en boks til paller.Kølekassen, der har et rumindhold på 88 kubikmeter, har 45 mm tykke sider og et 85 mm tykt tag. Bagdørene er ligeledes 85 mm tykke.Til at holde temperaturen på det ønskede niveau, er traileren monteret med en Carrier Vector 1550S kølemaskine.Kassens sider er indvendigt monteret med binderækker placeret 900 mm over gulvet.Med til kølekassen hører en skillevæg.I bagenden er der monteret en 2.500 kg Zepro-lift med en 2.000 mm liftplade, stige til opstigning og fem røde markeringslamper i tagvangen.Traileren er leveret med tre ni-tons luftaffjedrede aksler med skivebremser. Første og tredie aksel er med liftfunktion.Traileren har en tilladt totalvægt på 42.000 kg.Den nye trailer er leveret af Anders Larsen fra Lastas Trucks Danmarks A/S.Vognmand Morten Andersen ApS er en mindre vognmandsforretning, der udfører alle former for transport af køl/frost, tør- og stykgods med mere i Danmark, Sverige, Norge og Tyskland.