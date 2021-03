Mangel på halvledere forstyrrer produktionen hos last- og busproducent

Af: Redaktionen Volvo Group oplyser, at perioden med produktionsstop forventes at blive mellem to og fire uger. Manglen på halvledere forventes også at påvirke andre forretningsområdet hos Volvo Group.Ifølge den svenske koncern er det svært at se ret langt frem i tiden med hensyn til den globale forsyningskæde for halvledere og andre komponenter. Volvo Group peger på, at der er stor usikkerhed med hensyn til, hvordan situationen udvikler sig.Forstyrrelserne ventes at få en negativ indflydelse på Volvo Group's indtjening med mere. Volvo Group arbejder sammen med sine forretningspartnere på at begrænse antallet af forsinkede leverancer af køretøjer.