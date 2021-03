Fragtmand i Odense får sin første el-lastbil - der kan komme i stødet på en time

Onsdag 24. marts 2021 kl: 08:56

Af: Redaktionen Det nye medlem af lastbilflåden hos den fynske fragtmand, er den første el-lastbil hos Danske Fragtmænd, der med omkring 1.800 biler er blandt Danmarks største distributionsvirksomheder. Med sin lydløse og 100 procent lokalt emissionsfri kørsel overtager den elektriske lastbil en allerede eksisterende rute med op til 40 daglige stop i centrum af Odense. Ifølge driftsdirektør hos Peder Olsen & Søn, Michael Mertov, er den nye el-lastbil perfekt egnet til opgaven.- Vores nye Fuso eCanter har en effektiv rækkevidde, som fint dækker behovet på helt samme vilkår som den diesel-lastbil, den tager over fra. Og samtidig sender vi et klart signal om, at vi både kan og vil bidrage til en grønnere fremtid med lavere CO2-udledning, renere luft og mindre støj i byerne, siger Michael Mertov.Ud af en samlet flåde på 70 lastbiler råder vognmandsvirksomheden i Odense foreløbig kun over en enkelt el-lastbil, men flere er på vej. For ifølge driftsdirektøren er der ingen tvivl om, at fremtidens tunge transport er elektrisk.Fuso-brandet er ejet og drevet af Mercedes-Benz Trucks, og her er produkt- og marketingchef, Mikael Voigt, glad for, at Danske Fragtmænd også kan se mulighederne i elektrisk distributionskørsel.- Selvom der er en naturlig begrænsning i rækkevidden med el-lastbiler, så klarer eCanter fint turen i Odense, og med en noget større eActros vil Peder Olsen & Søn fra næste år kunne køre alle sine ture på Fyn helt grønt og emissionsfrit. Vi er meget stolte af at være valgt som leverandør af den første el-lastbil i flåden hos Danske Fragtmænd, og vi ser frem til levering af tre eCanter mere til Århus og København om kort tid, siger Mikael Voigt.Fuso eCanter har en totaltvægt på 7,5 ton og kan laste op til 3.180 kg med den letteste opbygning. El-lastbilen kan med sit batteri på 82,8 kWh køre mindst 100 kilometer. Batteriet kan kan lades helt op på omkring 9 timer i en ladestander til langtidsopladning, mens hurtiglader kan lade lade batteriet op til 80 procent på en time.