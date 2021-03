Transportkoncern i Vitten ved Aarhus får ny administrerende direktør

Mandag 22. marts 2021 kl: 16:49

Af: Redaktionen Frode Laursen A/S' nye administrerende direktør, Thomas Mølschow Corneliussen, er 55 år og uddannet HD i Logistik. Han har en bred baggrund indenfor logistik og transport i Danmark og udlandet og har de seneste fire år siddet i direktionen i Frode Laursen A/S. Forud for dette var han gennem 12 år administrerende direktør i Skanol A/S, der er delvist ejet af Frode Laursen-koncernen.- Med valget af Thomas Corneliussen vil vi fortsætte den positive udvikling i forhold til kunder, styrkelse af organisationen samt fokus på den grønne omstilling. Samtidig tilpasser vi virksomheden, så vi fremover yderligere kan styrke samarbejdet med vores kunder. Med Thomas sikrer vi kontinuitet for medarbejderne, fordi han har en dyb forståelse for virksomheden og dens værdigrundlag, siger Thorkil Andersen og fortsætter:- Frode Laursen har fyldt meget i mit liv og vil fortsat gøre det. Nu får jeg en anden rolle som bestyrelsesformand, hvor jeg glæder mig til at følge Frode Laursen lidt mere på afstand og stadig tage del i den strategiske udvikling af virksomheden.Thomas Corneliussen, der ser frem til sin nye rolle i koncernen fremhæver, at Frode Laursen er en helt særlig virksomhed med stærke værdier og usædvanligt dedikerede og fagligt dygtige medarbejdere i fem lande.- Jeg glæder mig til at overtage ansvaret, og fortsætte den gode udvikling, som virksomheden er inde i. Strategien ligger fast, og vi har et stærkt grundlag for at udvikle Frode Laursen yderligere gennem de kommende år i et marked præget af hård konkurrence samt fokus på grøn omstilling og digitalisering, siger Thomas Corneliussen og fortsætter:- Det er lidt specielt at tage over efter en stærk ejerleder, men vi har forberedt os grundigt og har en stor gensidig respekt og tillid opbygget gennem mange års samarbejde i koncernen. Desuden har vi med en ny, fremtidssikret struktur og styrkelse af den øvrige ledelse skabt en stærk platform for de kommende år, hvor kunderne vil komme endnu mere i fokus.

Bestyrelsen i Frode Laursen A/S fortsætter som hidtil bortset fra, at Thorkil Andersen indtræder som formand i stedet for Kim Frimer, der fortsætter som bestyrelsesmedlem. Kim Frimer fortsætter som formand for bestyrelsen i moderselskabet TA Logistics A/S, hvor også Annie Thomsen sidder.









Frode Laursen A/S

Skanol A/S

Agri-Norcold A/S

In-Store A/S

Udvikling af logistikejendomme til anvendelse uden for koncernen

Investering i transport- og logistikselskaber, samt beslægtede virksomheder

Ejerforholdene i samtlige koncernens selskaber forbliver uændrede, og aktiviteterne fortsætter således i familien og dermed på danske hænder.





Kort om Frode Laursen-koncernen:

Frode Laursen er en af Nordens største logistikvirksomheder inden for kerneområderne FMCG - Fast-moving consumer goods, byggematerialer og recycling. Virksomheden har en årlig omsætning på omkring 2 milliarder kroner

Frode Laursen blev etableret i 1948 og har siden 1988 været ejet af Thorkil Andersen og familie

Frode Laursen har en flåde på over 700 biler og 600.000 kvadratmeter logistikcentre i Danmark, Sverige, Finland og Tyskland samt aktiviteter i Polen. Virksomheden beskæftiger over 2.000 medarbejdere

Thorkil Andersen vil fremover koncentrere sig om at udvikle og strategisk understøtte de aktiviteter, der hører under TA Logistics A/S:

Frode Laursen A/S

Skanol A/S

Agri-Norcold A/S

In-Store A/S

Udvikling af logistikejendomme til anvendelse uden for koncernen

Investering i transport- og logistikselskaber, samt beslægtede virksomheder

