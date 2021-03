Online-supermarked reagerer på kritik

Mandag 22. marts 2021 kl: 09:39

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Jesper Christensen "Vi tager afstand fra disse forhold, der er beskrevet i Politiken. Det er forhold som på ingen måde lever op til de værdier, som vores virksomhed er bygget op omkring. Heller ikke selv om kritikken vedrører forhold hos selvstændige vognmænd, som kører for Nnemlig.com.Derfor har vi besluttet straks at suspendere den del af afregningsmodellen, hvor de selvstændige vognmænd takseres for forhold, hvor de ikke lever op til samarbejdsaftalen. Samtidig vil vi straks igangsætte en intern undersøgelse med bistand fra Nemlig.com's eksterne advokatfirma, der skal kortlægge kvaliteten og efterlevelsen af kontrakter og Code of Conduct-aftalen, vi har indgået med de selvstændige vognmænd.Derudover vil vi etablere en whistleblower-ordning, hvor alle i og omkring Nemlig.com anonymt kan henvende sig, så eventuelle aftalebrud kan blive håndteret. Vi vil lade et eksternt advokatfirma håndtere denne whistleblower-ordning, så der ikke kan rejses tvivl om trygheden ved at henvende sig.Nemlig.com har det seneste år oplevet en voldsom vækst i antallet af kunder, der ønsker at handle dagligvarer online. Vi har været og er stolte over, at vi med vores forretningskoncept har kunnet hjælpe så mange som muligt med at få leveret varer trygt hjem til deres bopæl, så man har undgået at komme ud blandt en masse mennesker, når der skulle købes ind.Men vi må også erkende, at den voldsomme vækst i forretningen har haft en slagside, som Politiken nu har beskrevet. Det undskylder vi, og vi vil nu gøre, hvad vi kan for at sikre, at vi får rettet op på de forhold, der er blevet kritiseret".Nemlig.com, der gennem de seneste år har kørt med under, har Anders Holch Poulsen, som står bag Bestseller-koncernen, som hovedaktionær. Nemlig.com er ejet af selskabet Intervare A/S, hvor Stefan Plenge ejer 25 procent, mens Anders Holch Poulsen-selskabet Aktieselskabet af 9.1.2014 er opført til at eje 71 procent.