Varebilskontrol afdækkede mange fejl og mangler

Torsdag 18. marts 2021 kl: 22:22

En måneds stikprøvekontroller: ikke under 160.000 kroner

1. målrettede kontrol: ikke under 203.000 kroner

2. målrettede kontrol: ikke under 253.000 kroner

Samlet beløb: ikke under 616.000 kroner

Af: Redaktionen Ved to kontroller i henholdsvis Tåstrup og Greve i uge 10 kunne Tungvognscenter Øst ved Midt- og Vestsjællands Politi konstatere, at mellem 60 og 88 procent af de standsede varebiler havde fejl og mangler.Det udløste ikke kun store bødeforlæg til chaufførerne, men gav også politiet anledning til at begynde at planlægge flere varebilskontroller i den kommende tid.- Vi foretog de to kontroller efter, vi havde haft en smule mere fokus på varebiler i en periode. Det fokus gav os dog tydelige indikationer på, at der faktisk var rigtig meget at komme efter på det område, og det blev i høj grad understreget på kontrollerne, siger vicepolitiinspektør Preben Moliin, der er leder af hele færdselsafdelingen ved Midt- og Vestsjællands Politi.Den ene kontrol viste, at 88 procent af de kontrollerede køretøjer havde fejl og mangler. Af alle de kontrollerede varebiler blev der optaget rapport på 57 procent af dem, mens 31 procent fik en påtale og 12 procent havde orden i sagerne.- Det er simpelthen for groft, at kun fem ud af 45 varebiler, svarende til 12 procent, havde styr på det hele. En varebil kan veje rigtig meget og være farlig og ødelæggende på vejene, hvis der ikke er styr på det hele. Derfor vil vi følge op med flere kontroller på det her område, siger vicepolitiinspektøren.Ved anden kontrol var der fejl på 60 procent af de kontrollerede biler, og den hyppigste fejl på varebilerne var overlæs.Politiet har opgjort den samlede bødestørrelse efter kontrollerne således:Tungvognscenter Øst hører under Midt- og Vestsjællands Politi, men dækker hele Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm.