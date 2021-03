Jeg kører med levende dyr - er blevet opdateret

Tirsdag 16. marts 2021 kl: 09:27

Af: Redaktionen Baggrunden for vejledningen er, at transport af levende dyr byder på nogle særlige arbejdsmiljøforhold - blandt andet udsættelse for smitte og omgang med dyr, der kan udvise en irrationel adfærd. Det er især sådanne forhold, som vejledningen sigter mod.









Vejledning behandler emner som:

Ansvar og pligter

Generelt om praktisk sikkerhed

Bilens opbygning

Dyrs velfærd

På- og aflæsning af dyr

Udlevering af dyr til slagteri og eksport – gode råd til landmanden

Rengøring og desinfektion af materiel

Husdyr-MRSA i transportbranchen

Uddannelse





Vejledningen findes i pdf-format og kan udskrives direkte fra linket nedenfor. Dermed har man mulighed for at dele sin viden med eksempelvis de landmænd, man henter levende dyr hos.





her:

Interesserede kan finde vejledningen

