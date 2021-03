To distributionsbiler kører ud med en løve på fronten

Mandag 15. marts 2021 kl: 15:03

Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen MAN fremhæver, at ligesom den nye MAN TGX er udviklet ti at imødekomme kravene til transport over lange afstande, er både TGL og TGM designet og udstyret til at imødekomme behov og krav inden for distributionskørsel, der strækker sig fra pakkelevering i bycentre via dagligvaretransport fra terminaler til butikker, mange former for intern transport til regional termotransport. En række former for specialtransport falder også ind under denne kategori.Det er et omfattende distributionsprogram, som MAN Truck & Bus lancerer på det skandinaviske marked. TGL-serien dækker totalvægte fra 7,5 til 12 tons, mens TGM dækker fra 12 til 26 tons.TGL- og TGM-serien er udstyret med MAN's D08-motorserien, der har firecylindrede varianter på 4,6 liter og sekscylindrede varianter på 6,9 liter. Motorernes effekt varierer fra 160 til 320 hk.De to lastbilserier deler langt størstedelen af førerhusprogrammet. De to lange førerhusvarianter, TN med normalt højt tag og TM med mellemhøjt tag, er fælles for begge modeller. Når det kommer til korte førerhuse, har TGL og TGM det meget kompakte, men stadig rummelige CC-førerhus. TGL og TGM kan også leveres med et dobbeltkabine-førerhus med op til syv pladser.Automatgearet MAN TipMatic, er ofte efterspurgt på det danske marked. Systemet fås med 6 eller 12 gear. Det er også muligt at levere lastbilerne med manuelle gearkasser, der afhængigt af køretøjsserien har 6, 9 eller 16 gear.Sammenhængen mellem MAN's forskellige køretøjsserier er endnu større end tidligere. Dette betyder, at en stor del af nyhederne, der blev lanceret med TGX, også findes i MAN TGL og TGM.I døren i chaufførsiden finder man eksempelvis MAN EasyControl-kontrolpanelet, hvor chaufføren kan tænde for blinklys, lukke vinduer og soltag, låse passagerdøren og aktivere bagliften eller en anden valgt funktion uden at skulle gå ind i bilen. Den trappelignende indgang giver nem og sikker adgang gennem en rummelig dør med en åbningsvinkel på tæt på 90 grader. På pladsen bag rattet oplever chaufføren et udvalg af justeringsmuligheder for både sæde og rat, så man kan finde en god og ergonomisk kørestilling.MAN TGL og TGM har samme type instrumentbræt TGX-lastbiulerne med forskellige muligheder, når det gælder håndtering af infotainment-systemet og navigation. Også i distributionslastbilerne har man mulighed for at vælge MAN SmartSelect, hvor chaufføren kan håndtere infotainment-systemet og navigation med så lidt distraktion som muligt ved hjælp af en praktisk dreje- og trykafbryder. Sammen med det multifunktionelle rat, hvor man kan håndtere funktioner som radio, håndfri telefoni og fartpilot uden at tage hænderne fra rattet, betyder det, at føreren kan koncentrere sig fuldt ud om den faktiske kørsel. Alle afbrydere og andre knapper er let tilgængelige på instrumentbrættet og ratstammen.Langt de fleste assistentsystemer, som man kan få i TGX, er også tilgængelige til distributionsbilerne. Det gælder eksempelvis nødbremsesystemet EBA, som er standard, og som minimerer risikoen for kollision med modkørende chauffører. Andre assistentsystemer, der kan vælges i de fleste varianter, inkluderer vognbaneskifteassistent, ACC-adaptiv fartpilot og fjernlysassistent. Desuden kan det aktive styresystem MAN ComfortSteering tilvælges i TGM.For at gøre distributionskørsel lettere og frem for alt sikrere i tung bytrafik, kan bilerne udstyres med VAS (Video Turning System), Bird View (360 graders udsyn rundt om køretøjet) og en radarbaseret drejeassistent. Sidstnævnte er tilgængelig for TGX nu, men vil senere blive lanceret i TGM og TGL.Ligesom TGX er TGL og TGM forberedt for en bred vifte af digitale tjenester, MAN DigitalServices, idet RIO Box-tilslutningsenheden er standard i hele den nye MAN modelserie. Nogle basistjenester er gratis at bruge, mens andre betales i form af en mindre tillægspris. Via systemet kan man planlægge serviceopfølgning, downloade førerdata og styre flådestyring. Chaufføren har adgang til systemer, der er relevante for ham eller hende ved hjælp af en app på mobiltelefonen. Ved hjælp af appen kan føreren foretage en digital kontrol inden kørsel, få brugerinstruktioner og information om køretøjet og kommunikere med MAN-værkstederne på en enkel måde.MAN TGL og TGM fås med forskellige akselafstande og i en række akselkombinationer og kan monteres med alle typer af distributionsopbygninger. Derudover kan man vælge at få chassiset leveret med forskellige karrosseriforberedelser fra fabrikken. Dette gør jobbet lettere for opbyggeren og billigere for vognmanden. MAN har også sin egen digitale platform, hvor opbyggerne kan søge efter data og information om det relevante chassis.