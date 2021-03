Politiet tjekkede 180 varebiler

Mandag 15. marts 2021 kl: 11:32

Af: Redaktionen Den ansvarlige leder for indsatsen, politikommissær Claus-Kjær Pedersen, oplyser, at kontrollen førte til 54 sigtelser for forskellige overtrædelser af godskørselsloven.Politiet noterede eksempelvis, at nogle ikke havde tilladelse til godstransport for fremmed regning, manglende tilknytning af tilladelse til varebilen, forkert eller manglende firmanavn, overtrædelse af registreringsbekendtgørelsen, overtrædelse af uddannelseskravet, farlig gods, kørsel i frakendelsestiden og kørsel med overlæs.En varebilschauffør var desuden påvirket af euforiserende stoffer og blev anholdt af politiet for at få udtaget en blodprøve. Herudover var der tre overtrædelser af udlændingeloven og flere indberetninger til Skat med hensyn til undersøgelse af sort arbejde og socialt bedrageri.Arbejdstilsynet havde ligeledes flere kritikpunkter på varebilernes læssebagsmæk og ergonomi i forbindelse med læsning/losning.

Flere koordinerede kontroller på vej

Kontrollen medførte rynkede bryn hos politikommissær Claus-Kjær Pedersen, der bebuder flere kontroller.





- Efter sådan et par dage, hvor det har vist sig, at der er adskillige overtrædelser, overvejer vi, hvornår næste koordinerede kontrol skal være igen. Det er klart, at med så mange overtrædelser, er det et fokusområde for os. Det kommer dog ikke bag på os, efter det vi har kunne se, når vi har foretaget kontroller i andre byer som Aalborg, Randers og Herning, siger han.





Politikommissæren opfordrer stærkt til, at man sætter sig ind i reglerne og efterlever dem.





- Vi ser flere eksempler på, hvor man forsøger at omgå reglerne ved at låne tilladelse af en anden vognmand. Der er flere grunde til, at man har indført vandelskravet, så ikke alle og enhver kan etablere sig som vognmand uden først at have gennemgået den fornødne uddannelse og have det økonomiske grundlag, påpeger Claus Kjær-Pedersen.





De sigtede i den aktuelle kontrol modtager bøder i størrelsesordenen mellem 1.000 kroner og 35.000 kroner.





