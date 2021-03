Trucken kan medbringer 100 procent bæredygtig energi

Fredag 12. marts 2021 kl: 13:59

Af: Redaktionen Den nye Moffett eSerie, der i øjeblikket fås i fire E4 NX-modeller, hvor der tilføjes flere efterhånden, kører emissionsfrit, behageligt og mere sikker for operatøren, da den næsten er lydløs og har færre og mindre vibrationer end en dieseldrevet truck. Den lave støj betyder, at den kan betjenes uden ørepropper, så føreren både kan se og høre fare. Det kan også betjenes om natten og levere godset ind i lagerhaller.Inde i chassiset på en Moffett M4 har HIAB konstrueret en mDen nye elektriske medbringertruck, der får energien fra lithium/ion-batterier, har nye håndtag og nyt HMI-display (Human Machine Interface), der viser batterikapacitet, maskinens ydeevne og serviceoplysninger. Moffett-trucken kan oplades fra en almindelig stikkontakt eller fra et 30A-stik for hurtigere opladning samt af lastbilen under køreturen mellem leveringerne.Sawo fremfører, at de samlede ejertidsomkostninger er lavere ved den elektriske model end ved den tilsvarende dieselmodel, da dener konstrueret med færre bevægelige dele, hvilket reducerer servicetiden og -omkostningerne.Moffett eSerie er det nærliggende valg for kunder, der har brug for at komme ind i områder, hvor der er krav til udslip og støj.Moffett eSerie har en indbygget forbindelse, så ejere kan få adgang til Hiab's HiConnectTM. HiConnect overvåger over 100 maskinparametre. Nogle vises på HMI, mens hele spektret af data er tilgængeligt fra HiConnect-webportalen. Parametre spænder fra batterikapacitet til leveringsrute og -tid, førersikkerhed og servicemeddelelser.