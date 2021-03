Tidligere transportminister betaler stilladsarbejder godtgørelse efter udtalelser

Fredag 12. marts 2021 kl: 11:20

Af: Jesper Christensen Thomas Strømsholt gik i retten, da han mente at Ole Birk Olesens udtalelser så grove, at de lå på den anden siden af grænsen for, hvad man skal finde sig i.Nu har retten set på sagen og vurderet, at Ole Birk Olesen gik over grænsen, hvilket han har erkendt og derfor indgået forlig med Thomas Strømsholt. Dermed undgår han at få en dom for injurier, men ikke at skulle betale et beløb til Thomas Strømsholt.Ole Birk Olesen beklagede efter TV-debatten sine udtalelser over for Thomas Strømsholt på et opslag på Facebook. Men sagt var sagt, og Thomas Strømsholt ønskede at få renset sit navnEfter forliget har Thomas Strømsholt kommenteret udfaldet på sin facebook-profil.Her skriver han blandt andet:"Jeg gik i retten med den her sag, fordi jeg oplevede mig ramt på min person af Ole Birk Olesens udtagelser den aften hos Clemens. Hans beskyldninger var så grove og så meget over grænsen, at jeg havde brug for at få renset mit navn. Og det har jeg fået i dag".Selvom retten kaldte Ole Birk Olesens fem udsagn om Thomas Strømsholt for "ubeføjede", og derfor stod til at blive dømt i retten, valgte Thomas Strømsholt at indgå forlig med den tidligere transportminister."Jeg fik renset mit navn - Ole Birk Olesen har over for dommeren og retten erkendt, at hans udtaleser var ubeføjede og han har accepteret det forlig, som retten forslog".Thomas Strømsholt forklarer, at han valgte at indgå forliget, da han mener, at han som person ikke opnår noget ved, at Ole Birk Olesen får en dom for injurier, når han efter gennemgangen i retten vælger at følge rettens anbefaling og anerkende at udtalelserne var ubeføjede."En del af forliget er en godtgørelse til mig. Det er dog ikke den del af hele sagen, der har drevet mig. Jeg er i bund og grund ligeglad med de penge. Men det betyder alverden for mig, at jeg og min familie nu kan rette nakken og vide, at jeg havde ret i min oplevelse af, at der foregik i det Tv-studiet den aften, var så groft og så konkret og så meget over grænsen", lyder det fra Thomas Strømsholt.