Corona har lagt en dæmper på antal biler på vejene - og på antal uheld

Torsdag 11. marts 2021 kl: 10:10

Om ulykker på vejene:

I januar 2021 mistede fem mennesker livet i trafik ulykker på vejene. I 2020 var tallet 18, mens der i 2019 var på.

Antallet af tilskadekomne ved trafikulykker var i januar 2021 på 134. I januar 2020 var tallet 234, mens det i 2019 var på 248

Samlet var der 856 trafikulykker i januar 2020, hvilket er 316 færre end i januar 2020.

I januar 2021 var der 736 ulykker med materielskade. I januar 2020 var 955 ulykker med materielskade

Af: Redaktionen - Der er meget få, der har mistet livet i trafikken i januar, og det er meget glædeligt, at der er så markant færre ulykker på vores veje. Det lave tal skyldes nok til dels den delvise corona-nedlukning af samfundet, og det er positivt, at den ekstra plads på vejene ikke ser ud til at have give flere ulykker med høj fart, siger transportminister Benny Engelbrecht (S).- Det er dog fortsat vigtigt for mig at have fokus på at forbedre trafiksikkerheden på landets veje, så vi også fremover skal glæde os over, at der er færre, der mister livet i trafikken.Trafikoptællingerne fra januar 2021 viser, at personbiltrafikken på vejene lå 31 procent under niveauet i januar 2020.(Kilde: Transportministeriet)