Fynsk vognmand har fået fire-akslet tip-trailer

Onsdag 10. marts 2021 kl: 15:45

Af: Redaktionen Den nye trailer, der er leveret af Lastas i Hedensted, er bygget op over et chassis med længdevanger opsvejst i boks-profil med stærke tværvanger og forstærkninger samt cyklistværn i begge sider.Tipkassen, der har udvendig bagklap med fire lukkekløer og fingerskruer i bag i begge sider, er beklædt med 15 mm kunststof på den 7 mm tykke alu-bund og med 10 mm kunststof på siderne, der er udført i alt-profiler.På siderne af tip-kassen er der monteret sidemarkeringslygter i skåleTraileren er leveret med fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser. Førte aksel er løftbar, mens fjerde aksel er både løftbar og selvstyrende. Med traileren hører en Kel-Berg sikkerhedspakke med tilt-alarm, dumperventil og akseltrykmåler.Den nye trailer er leveret af Ivan Kristensen fra Lastas Trucks Danmark A/S.