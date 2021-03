Ny bog fortæller om lavgulvbussens fader

Fredag 5. marts 2021 kl: 13:56

Af: Redaktionen Navnet Preben Louw Pedersen siger måske ikke så mange så meget. Men mange har stiftet bekendtskab med de mindre servicebusser med lav indstigningshøjde, der kørte mange steder i Danmark fra begyndelsen af 1990'erne og frem. Dermed har de på en særlig måde stiftet bekendtskab med Preben Louw Pedersen, da det var ham, der stod bag udviklingen af servicebusserne.I bogen følger vi Preben Louw Pedersen gennem det meste af hans liv. Han var som ung ingeniør ansat hos flere virksomheder. Senere kom han videre til Vognfabrikken Scandia i Randers, som i 1975 købte Aabenraa Karrosserifabrik og udnævnte Preben Louw Pedersen til direktør. Han og familien flyttede til Aabenraa, men Preben Louw Pedersen syntes, at Scandia styrede ham for stramt. Derfor begyndte han i 1979 for sig selv og året efter oprettede han sin egen karrosserivirksomhed, Alubus. Men flere uheldige omstændigheder betød, at det ikke gik så godt, og i 1982 gik Alubus konkurs.Efter kort tid kom Preben Louw Pedersen i 1983 til DAB i Silkeborg. Her kom han omsider på rette hylde, idet han fik lov til at stå for flere udviklingsprojekter, deriblandt servicebussen.







Selvom Preben Louw Pedersen i 1987 blev ramt af sygdom, fastholdt han sin idérigdom. For at aflaste ham ansatte DAB en ung ingeniør, Lars Overgaard. Sammen fortsatte de to udviklingsarbejdet - og efter Preben Louw Pedersens død i 2000 fortsatte Lars Overgaard arbejdet.





Forfatteren Rolf Brems, der i mange år har skrevet om jernbaner (også i model), har i de senere år også leveret talrige artikler til Magasinet Bus og Bushistorisk Selskab. Han arbejder i øjeblikket på en bog om Dansk Landbrugsflyvning.





Fakta om bogen "Lavt gulv - høj service - historien om Preben Louw Pedersen":

Forfatter: Rolf Brems

Format 21 cm X 21 cm, 168 sider, over 75 illustrationer (heraf mange i farver) og hårdt omslag. ISBN 978-87-970772-3-8

Vejledende udsalgspris inklusiv moms: 195,00 kroner plus eventuel forsendelse

Bogen kan bestilles hos boghandlerne eller direkte på www.j-bog.dk





Selvom Preben Louw Pedersen i 1987 blev ramt af sygdom, fastholdt han sin idérigdom. For at aflaste ham ansatte DAB en ung ingeniør, Lars Overgaard. Sammen fortsatte de to udviklingsarbejdet - og efter Preben Louw Pedersens død i 2000 fortsatte Lars Overgaard arbejdet.Forfatteren Rolf Brems, der i mange år har skrevet om jernbaner (også i model), har i de senere år også leveret talrige artikler til Magasinet Bus og Bushistorisk Selskab. Han arbejder i øjeblikket på en bog om Dansk Landbrugsflyvning.

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.