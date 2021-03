- Giv myndighederne mulighed for at klampe dem

VOGNMANDSORGANISATION OM ULOVLIGT PARKEREDE LASTBILER:

Fredag 5. marts 2021 kl: 13:19

Af: Redaktionen Fra 1. januar 2019 og til 30. november 2020 blev der udskrevet godt 8.000 p-afgifter til udenlandske køretøjer på de statslige rastepladser. Af dem var 6.600 ikke betalt i januar i år. Ifølge DTL er der udskrevet godt 4.800 p-afgifter til køretøjer fra Polen, Rumænien og Litauen.Hvis de udenlandske vognmænd ikke betaler p-afgifterne, efter at det britiske firma har fundet frem til dem og sendt dem en opkrævning, vil sagen komme tilbage til Danmark og ende hos Gældsstyrelsen. Typisk vil beløbet ligge under en bagatelgrænse. Det vil kun være i gentagne tilfælde, hvor den samlede og manglende betaling kommer op over bagatelgrænsen, at Gældsstyrelsen vil forsøge at få pengene ind via myndighederne i vognmændenes hjemlande. Gældsstyrelsen har i sig selv ingen myndighed til at inddrive penge i udlandet ved for eksempelvis at tilbageholde indkomst eller foretage udlæg i ejendele.Hos DTL mener administrerende direktør Erik Østergaard, at der er behov for mere effektive midler, hvis de ubetalte p-afgifter skal i statskassen.- Det her ligger meget langt fra de forventninger, som politikere og myndigheder lagde op til, da aftalen med EPC blev indgået. Det er simpelthen en ommer, for det står nu klart, at vi ikke er kommet ét skridt nærmere inddrivelsen af de ubetalte afgifter. Dermed skal danske vognmænd og chauffører fortsat betale, og udenlandske kan slippe afsted med ikke at betale, siger Erik Østergaard og fortsætter:- Det er præcis, som vi har advaret imod, og jeg ser derfor fortsat ingen anden løsning, end at man for det første ophæver den meningsløse skelnen mellem bøder og afgifter, og for det andet sikrer, at Færdselsstyrelsen i lighed med politiet får mulighed for at klampe og dermed fremover klamper udenlandske lastbiler også for p-afgifter, hvis ikke der betales med det samme. Ellers er vi fuldstændig til grin, og den reelle konkurrenceforvridning får lov at fortsætte.