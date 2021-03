Kalundborg-virksomhed har hentet maskintrailer i Hedensted

Onsdag 3. marts 2021 kl: 15:06

Af: Redaktionen Den nye maskintrailer er bygget op over et chassis med en centralvange i opsvejst højstyrkestål. Trailerens kraftige chassis betyder, at den er egnet til tung belastning.Bunden er udført i 28 mm planker lagt på langs med ståldørkplade over akslerne.Traileren, der er med 6.100 mm udtræk, har 24 par 12-tons surringsringe og 10 par Laxo-huller. I bagenden har den to dobbelte hydrauliske ramper.Den nye maskintrailer med udtræk er leveret af Anders Larsen fra Lastas trucks Danmark A/S.