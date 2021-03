Energiselskab åbner planlagt HVO-tank i Køge

Onsdag 3. marts 2021 kl: 13:39

Fakta om HVO:

HVO betyder Hydrotreated Vegetable Oil og er en biologisk dieselolie med stort set de samme tekniske egenskaber som konventionel diesel

HVO kan blandes med diesel eller bruges 100 procent rent

HVO hos OK er fremstillet af Used Cooking Oil. Bioolien bliver brintbehandlet/hydrogenereret, så det opnås en olie med egenskaber som almindelig diesel

HVO nedsætter CO2-emissionerne med op til 90 procent. Det nøjagtige tal afhænger af råvarer i den enkelte blanding

Gode kuldeegenskaber - ned til minus 22 grader i vinterperioden

Høj ydeevne - cetantal på 75-95, som sikrer en effektiv forbrænding

Ingen yderligere vedligeholdelseskrav af køretøj ved brug af HVO

Gode opbevaringsegenskaber uden forringelse af kvalitet eller vandophobning

Af: Redaktionen Baggrunden for at åbne for HVO-tanke på eksempelvis Truck Diesel-stationerne er, at energiselskabet OK gennem de seneste år har mærket en stigende efterspørgsel efter biodiesel-produktet HVO, som kan reducere CO2-udledningen med op til 90 procent.- I november åbnede vi sammen med YX en Truck Diesel-station mere i Køge. Her blev der fra starten gjort klar til en HVO-stander. Den er nu åben, og vi ser meget frem til at følge, hvordan kunderne tager i mod det, siger Henrik Dehn, der er markedschef på transportområdet i OK.OK beskriver HVO Biodiesel som et attraktivt produkt, hvis man vil reducere sin udledning af CO2 og samtidig beholde sin eksisterende vognpark.- Produktet har stort set de samme tekniske egenskaber som konventionel diesel. Det kan enten iblandes almindelig diesel eller erstatte det 100 procent. Derfor kræver det heller ikke, at man udskifter sin vognpark for at køre på HVO, siger Henrik Dehn.Han understreger samtidig, at HVO desuden har den fordel, at det både har gode kuldeegenskaber og høj ydeevne.Henrik Dehn peger på, at den HVO, som OK leverer, lever op til markedskrav og er baseret udelukkende på UCO (Used Cooking Oil), hvilket giver en CO2-reduktion på op til 90 procent.OK leverer i øjeblikket HVO direkte til hjemmetanke eller på selskabets Truck Diesel-station på Servicevej i Køge. OK arbejder på at blive åbne HVO-standere på andre tankstationer.