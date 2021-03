- Der er ingen langsigtet fremtid for biler med forbrændingsmotor

EUROPÆISKE BILPRODUCENT MED KINESISKE EJERE:

Onsdag 3. marts 2021 kl: 10:33

Af: Redaktionen I 2030 vil Volvo Cars kun sælge fuldelektriske biler og udfase samtlige biler med forbrændingsmotor i sin globale portefølje - også hybridbiler.Virksomhedens overgang til at blive en fuldelektrisk bilproducent er en del af bilproducentens klimaplan, der via konkrete handlinger stiler efter en konsekvent reduktion af CO2-fodaftrykket pr. bil igennem hele bilens livscyklus. Beslutningen bygger på en forventning om, at både lovgivningen og en hurtig udvidelse af den tilgængelige opladningsinfrastruktur vil sætte skub i forbrugernes accept af rene elbiler.2030-ambitionen afspejler en acceleration af Volvo Cars' elektrificeringsstrategi, drevet af en stærk efterspørgsel efter virksomhedens elbiler og en klippefast tro på, at markedet for biler med forbrændingsmotor er vigende.- For at blive ved med at være succesrige har vi brug for en lønsom vækst. I stedet for at investere i noget, vi ved er en dårlig forretning, vælger vi at investere i fremtiden - og den er elektrisk og online, siger Håkan Samuelsson, der er administrerende direktør og koncernchef for Volvo Cars.- Vi er fuldt ud fokuseret på at blive førende inden for det hurtigt voksende, elektriske premiumsegment, fortsætter han.Håkan Samuelsson har tidligere været en del af ledelsen i svenske Scania og tyske MAN.I de kommende år vil Volvo Cars lancere en række elektriske modeller. Allerede inden 2025 sigter virksomheden mod, at 50 procent af dens globale salg skal bestå af fuldelektriske biler, hvor resten vil være hybrid-biler. Inden 2030 skal alle biler i porteføljen være fuldelektriske.- Der er ingen langsigtet fremtid for biler med forbrændingsmotor, siger teknologichef hos Volvo Cars Henrik Green.- Vi er fast besluttet på at blive en ren elbilproducent, og overgangen skal ske inden 2030. Det vil give os en mulighed for at imødekomme vores kunders forventninger og være en del af løsningen, når det gælder bekæmpelse af klimaforandringer.Volvo Cars oplyser, at de fuldelektriske modeller alene vil kunne købes online.