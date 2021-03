- Vi fik kompetente svar og hurtige tilbagemeldinger

BYGGEMARKEDSKÆDE OM SIN FØRSTE EL-LASTBIL:

Mandag 1. marts 2021 kl: 12:30

DAF CF Electric er forsynet med kraftige batteripakker på i alt 350 kWh under førerhuset, der giver en rækkevidde på over 200 km.

Om DAF CF Electric 6x2:

Elektrisk motor - 210 kW (285 hk), drejningsmoment: 2.000 Nm

Batterikapacitet - 350 kWh (315 kWh effektiv kapacitet), type Li-Ion

Batteripakken er air-conditioneret til en konstant temperatur på 25-45 grader celcius

Chassisvægt - 10,4 ton, komplet opbygget med kran og fast lad: ca. 15 ton

Rækkevidde på fuld opladning - op til 220 km

Ladetid ved 250 kW - ca. 75 minutter

Af: Redaktionen Byggecenterkæden Stark får som den første danske kunde leveret en fuld-elektrisk DAF CF Electric efter sommerferien.DAF har i flere år arbejdet med udvikling af fuld-elektriske drivliner til lastbiler. Den nye DAF CF Electric til Stark, der er anden generation af DAF’s elektriske lastbiler, har fordoblet rækkevidde samt 700 kg lavere egenvægt i forhold til de elektriske lastbiler i generation, som blev introduceret i 2018 i samarbejde med den hollandske specialist i elektriske drivliner, VDL.- Hos Stark har vi en strategi om at gøre byggeriet mere bæredygtigt. Det gælder også transporten af byggematerialerne, siger logistikchef Brian Patzlaff, der er ansvarlig for indkøb og drift af Stark’s flåde på over 200 lastbiler.- I arbejdet med at finde den bedste elektriske lastbil på markedet til vores behov var vi hele vejen rundt blandt alle lastbilleverandørerne og konstaterede, at DAF kunne levere den bedste løsning, siger han og fortsætter:- Vi fik kontakt til DAF’s nordiske markedschef Lars Klogborg, og han ved, hvad han taler om. Vi fik kompetente svar og hurtige tilbagemeldinger på vores spørgsmål, så vi er helt trygge ved at lade DAF levere vores første elektriske lastbil nogensinde - og i øvrigt vores første DAF-lastbil i det hele taget.Den nye DAF CF Electric skal opbygges med 20 t/m Palfinger-kran samt fast lad af samme type, som de fleste af Stark’s øvrige lastbiler. Opbygningen udføres af Bilstrup Karosseri og Ravnstrup Vognsmedie A/S i Stoholm, der har leveret godt 100 tilsvarende opbygninger til Stark. Banke ApS i Sønderborg skal levere den særlige kraftudtags-løsning, der skal drive den hydrauliske kran med strøm fra lastbilens batteripakke. Kraftudtagsløsningen består af en hydraulikpumpe inklusiv elektronisk styreenhed, interface til lastbilens el-system samt omformer af strømmen fra jævn- til vekselstrøm. Hele pakken fylder ca. det samme som en flyttekasse og placeres på chassisrammen under ladet.Den tre-akslede DAF har hydraulisk styrbar bogieaksel, så den opnår ekstra god manøvreevne på eksempelvis byggepladser, hvor pladsen er trang. Den får en tilladt totalvægt på 28 tons, hvilket giver en forventet lasteevne på omkring 13 ton.- Hos Stark betragter vi distributionen af vores byggematerialer som lige så vigtig som kvaliteten og prisen på vores produkter. Levering på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt er afgørende for vores konkurrencedygtighed, og med vores elektriske DAF kan vi desuden tilføje ”på den mest bæredygtig måde”, siger Brian Patzlaff.