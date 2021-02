Hvordan får vi gang i dansk økonomi efter pandemien?

Torsdag 25. februar 2021 kl: 13:18

Af: Redaktionen Erhvervstopmødet finder sted på nettet 11. marts mellem klokken 14 og 16.- Det er nu et år siden, samfundet lukkede ned for første gang, og selvom vi er blevet klogere på covid-19, og hvordan vi håndterer den, er der stadig mange spørgsmål, vi er nødt til at finde svar på. Vi er nødt til at finde veje til en højere aktivitet i det danske samfund og større interaktion med udlandet, samtidig med at vi håndterer sygdommen på forsvarlig vis, siger Anne H. Steffensen, adm. direktør i Danske Rederier.

Hun ser derfor frem til at drøfte, hvad der skal til i den kommende tid med både politikere og kollegaerne i Danmarks største eksporterhverv, for at vi kan undgå 'yo-yo tiltag', der ruller restriktioner frem og tilbage.













Interesserede kan tilmelde sig her:





Program:

Åbningstale af finansminister Nicolai Wammen, Socialdemokratiet

Key note: Michael Svarer, tidligere overvismand og professor i nationaløkonomi ved Aarhus Universitet

Erhvervsdebat mellem De Fem Styrker

Politisk debat mellem erhvervsordførerne Orla Hav (S), Mona Juul (K), Torsten Schack Pedersen (V) og Katrine Robsøe (R)

Journalist Nynne Bjerre Christensen er moderator for erhvervstopmødet





- Det er ikke længere holdbart, at det er et 'enten- eller', det må og skal fremover være et 'både-og'. Vi kan allerede nu se, at dansen med corona kan komme til at vare mange år endnu, så vi er nødt til at lære et par nye trin, siger Anne H. Steffensen.

Om De Fem Styrker:

Erhvervsalliancen De Fem Styrker står for over halvdelen af Danmark eksport og består af HORESTA, Dansk Energi, Landbrug & Fødevarer, Danske Rederier og Lægemiddelindustriforeningen







