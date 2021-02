Vognmand blev positivt chokeret over sin nye lastbil

Om den nye DAF CF:

Den nye DAF er af typen CF 530 8x4/*4 med tandemtræk og styrbar bogieaksel bag tandemakslerne

Den er udrustet med en seks-cylindret 13-liters motor på 530 hk/2.600 Nm, 12-trins ZF TraXon gearkasse med automatiseret gearskift samt enkelt-reducerede trækaksler

Den er opbygget hos Sawo med HIAB X-HiPro 262-kran med fem hydrauliske udskud samt dobbelt rørføring til rotator og grab.

Wirehejset er af type CLF432S-3W med 28 tons optrækskapacitet og 25 tons tipkapacitet

Bilen er udrustet med VBG-kærretræk samt hydraulik ført bagud til kørsel med en tre-akslet tipkærre

Bilen er malet og dekoreret hos Haslev Autolakering, mens FL Buur i Vraa i Vendsyssel har stået for ekstra knappolstring af CF-sovekabineførerhus med originalt, to-farvet læderindtræk









Freddy Frederiksen har tegnet en otte-årig service- og reparationsaftale på bilen hos Nyscan Trucks, da han gerne vil kende driftsomkostningerne på forhånd, så han kan fokusere på drive sin forretning i stedet for at ligge under bilerne i weekenden og smøre og reparere.

Af: Redaktionen Og han blev noget "chokeret", da han fik bilen leveret- Det er første gang i mine snart 17 år som vognmand, at jeg har fået leveret en ny lastbil, hvor alt virker, som det skal. Tidligere har jeg været vant til, at der lige var lidt småting, der skulle rettes eller gøres færdig, når jeg modtog en ny bil. Men ikke denne gang, så stor ros til Nyscan Trucks og Sawo for at levere den nye DAF præcis som aftalt, siger Freddy Frederiksen, der driver en traditionel vognmandsforretning med entreprenør-, container- og anden forefaldende vognmandskørsel samt udlejning af køreplader.Den nye fireakslede DAF CF med en 530 hk motor blev leveret af Nyscan Trucks. Det er den første DAF-lastbil til Freddy Frederiksen i hans karriere som vognmand.- Jeg har aldrig tidligere investeret i en ny DAF, men da min dygtige chauffør Jørgen Andersen gerne ville have sådan en CF’er, da hans gamle bil skulle skiftes, fik han sin vilje, siger Freddy Frederiksen.Hans vognmandsforretning blev grundlagt i 1988 af hans farbror Arne Frederiksen som en enkeltmandsvirksomhed, og efter syv år i forretningen som chauffør overtog Freddy Frederiksen den i 2004 med tre lastbiler. Siden er den vokset støt og roligt, og for et par måneder siden omdøbte Freddy Frederiksen forretningen til vognmand.dk A/S. I dag kører der 22 lastbiler rundt med vognmand.dk på dørene.Han har altid bestilt nye biler til levering i god tid, inden han skulle bruge bilen. Det havde han også med den nye DAF CF 530 FAW, som efter planen skulle leveres et par måneder, inden asfalt-sæsonen for alvor går i gang.- Det var lidt spild, for der var jo ikke noget, der skulle rettes til eller gøres færdig på den nye bil, siger han.Faktisk var bilen klar til levering inden det aftalte tidspunkt, og det har han heller ikke været vant til hos sine tidligere leverandør. Faktisk gik der under otte måneder fra bestilling til levering.- Bilen skal primært køre med asfalt i sæsonen fra påske og frem til jul i isolerede rundbue-containere. Den er opbygget, så den både kan grabbe asfalten af samt tippe den i en asfaltudlægger. Resten af tiden skal den køre forefaldende entreprenørkørsel, så den er indrettet så fleksibelt som muligt, siger Freddy Frederiksen.