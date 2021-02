Vejpakken er en gevinst for klimaet

Tirsdag 23. februar 2021 kl: 10:38

Af: Redaktionen Jan Villadsen forklarer, at både vewjpakken og nye nationale regler vil sørge for, at udenlandske chauffører skal aflønnes efter niveauet i det land, som de kører i.- Det er en meget væsentlig detalje. Det tager undersøgelsen ikke højde for, siger Jan Villadsen ifølge Fagbladet 3F.Det betyder, at en bulgarsk chauffør, der kører i Danmark, skal have en løn, der ligger på niveau med lønniveauet af de kollektive overenskomster, der er indgået i Danmark.- Så giver det ikke længere mening at have fiktive postkasseselskaber i lavtlønslande, for så kan de jo ikke længere dumpe chaufførlønnen, siger Jan Villadsen, der peger på, at argumentet for at have et selskab i eksempelvis Rumænien, Litauen eller Polen, dermed forsvinder.Ifølge Jan Villadsen udføres omkring 40 procent af den kørsel, som østeuropæiske chauffører udfører i Danmark, i biler, der er ejet af danske firmaer, og som sjældent eller aldrig kører i hjemlandet.Og når argumentet for at have et selskab i eksempelvis Rumænien, Litauen eller Polen forsvinder, mener Jan Villadsen, at moderselskaberne vil lukke skuffen med deres udenlandske datterselskaber og flytte bilerne til de områder, hvor de reelt kører til dagligt.- En firmaadresse i Danmark i stedet for et postkasseskab i Letland eller Polen vil jo betyde mindre forurening og rent faktisk være en klimagevinst, fordi vi undgår de lange transporter hjem. Jeg giver ikke meget for Kommissionens rapport, siger Jan Villadsen til Fagbladet 3F.