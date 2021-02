Nye undersøgelser viser, at EU's Vejpakke strider mod EU's grønne ambitioner

EUROPÆISK SPEDITØR-ORGANISATION FREMHÆVER:

Mandag 22. februar 2021 kl: 15:04

Af: Jesper Christensen Den europæiske speditør-organisation, Clecat, der har over 20 nationale speditør-organisationer som medlemmer, fremhæver, at undersøgelsen viser, hvad Clecat har peget på, mens vejpakkerne blev forhandlet på plads i EU, at kravet om, at lastbiler skal returnere til deres hjemland hver ottende uge, sandsynligvis vil have negative virkninger - på miljøet og på indre marked.- Clecat har utrætteligt kæmpet mod de nye bestemmelser, der blev indført af EU's Ministerråd og EU-Parlamentet under forhandlingerne, da de vil skabe større byrde og forretningsrisici for speditionsfirmaer og luftfartsselskaber, sigerNicolette van der Jagt, dr er generaldirektør i Clecat.- De nye regler vil også bringe de ambitiøse miljømål i EU Green Deal i fare. Vi er derfor glade for, at EU-Kommissionen har opfordret til en åben dialog med politikerne i EU-landene og EU-Parlamentet og til at se efter en ny vej frem, siger hun videre.Clecat fremhæver som det vigtigeste i undersøgelsen, at kravet om, at lastbiler skal returnere til deres hjemland hver ottende uge, i værste fald vil udløse flere lastbilture med et potentielt øget CO2-udslip på op mod 2,9 millioner ton - anslået til en stigning på 4,6 procent fra den internationale vejtransport.Undersøgelsen ser på tre scenarier, hvor CO2-udslippet vil stige melle 0,8 procent til 4,6 procent.Derudover peger Clecat på, at de nye regler om kombineret transport vil kunne føre til yderligere CO2-udslip på 397.000 ton, hvis medlemslandene i vid udstrækning beslutter sig for at benytte sig af dem.Clecat peger på, at hvis man lægger de værste scenarier sammen, vil reglerne ifølge undersøgelsen fra EU-Kommissionen udløse et øget CO2-udslip fra vejtransporten på 3,3 millioner ton CO2.En europæiske organisation for speditører opfordrer derfor EU-Kommissionen til hurtigst muligt at genoptage en drøftelse med medlemsstaterne, EU-Parlamentet og alle berørte parter om, hvordan EU's vejpakke kan forenes med målene om et velfungerende indre marked og ambitionerne i Green Deal. Clecat støtter også en opfordring til EU's medlemslande om at lade være med at benytte sig af muligheden for at suspendere artikel 4 i direktivet om kombineret transport.





Interesserede kan læse EU-EU-Kommissionens analyser her:



