Mandag 22. februar 2021 kl: 12:18

- Beregningerne og rapporten er en gammel ulv i ny forklædning. Der er intet nyt i EU-Kommissionens modstand mod Vejpakken – med eller uden deres nye beregninger. De har fremført deres argument flere gange under forhandlingerne, og det er en bekymring, som politikerne i både Europa-Parlamentet og Ministerrådet har været bekendt med forud for deres vedtagelser af pakken, siger Carina Christensen og fortsætter:





- I ITD mener vi, at Vejpakken - med alle elementer i pakken - er yderst vigtig at få gennemført. Derfor må og skal EU-Kommissionen anført af den rumænske kommissær heller ikke få held med deres forsøg på at yde modstand.