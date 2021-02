Herning-værksted bliver servicepunkt for endnu et lastbilmærke

Torsdag 18. februar 2021 kl: 13:08

Af: Redaktionen Ud over at være Service Partner for MAN Truck & Bus har Diesel Dok ApS specialiseret sig i servicering og reparation af alle former for dyretransporter, hvilket stiller store tekniske krav til værkstedets kompetencer og fleksibilitet, når uheldet er ude.- Vi reparerer og servicerer alle lastbilmærker, og jeg har tidligere arbejdet med Iveco, så jeg glæder mig til at genoptage arbejdet med de mange spændende produkter, som Iveco til stadighed introducerer, siger Claus Ackermann, som sammen med Mads Andsbjerg og Jørgen Knudsen, er de kendte ansigter hos Diesel Dok ApS.- Vi er glade for aftalen med Diesel Dok ApS, og jeg er sikker på, at vore nuværende samt nye kunder i Midt- og Vestjylland vil sætte pris på den kompetence og det høje serviceniveau, som Claus Ackermann og Mads Andsbjerg står for, siger Kåre Neergaard, der er Business Line Manager Medium & Heavy Trucks.- Området Herning og Holstebro er et vigtigt område for Iveco, og på trods af de stærke konkurrenter, vi er oppe imod, ser vi ganske mange muligheder for at få flere Iveco-køretøjer ud på vejene, siger han.Salget af nye Iveco-lastbiler i området vil blive varetaget af Iveco Danmark A/S, idet salgskonsulent Hans Kristensen fortsat vil betjene det midt- og vestjyske område.- Med indgåelsen af aftalen med Diesel Dok ApS, og med Ole Winther Auto ApS’ opstart som Iveco Daily-forhandler i Lind, er vi dækket godt ind, når Thybo Biler i Herning ophører i midten af næste år, siger Håkan Jönsson, der er Business Director, Iveco North Europe & Baltics.- Vi oplever en stor interesse for vore lastbiler efter introduktionen af den nye Iveco S-Way, og specielt gas-versionen har kunder, som kører sydover, taget godt imod. I den kommende tid vil vi fortsat have fokus på den miljøvenlige transport indenfor trækkersegmentet, ligesom vi har fuldt modelprogram af Iveco S-Way og X-Way langschassier til distribution og entreprenørkørsel, siger han videre.